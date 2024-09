Con l’angoscia di tornare in una Faenza nuovamente colpita da un’alluvione a distanza di 16 mesi, sono rientrati i maestri dello scatto marino del Nuoto Sub Faenza da Ischia, dove hanno partecipato con successi e soddisfazioni al Campionato italiano di Fotografia Subacquea.

“C’è grande soddisfazione per il primo posto assoluto di Paola Bottaro nella categoria Smartphone in cui ha vinto in coppia con Marco Bollettinari in veste di assistente pure nelle sezioni tematiche Ambiente e Macro – sottolinea Antonio Marcelli, presidente del Nuoto Sub Faenza e capo della spedizione a Ischia -. Nel Campionato per Società c’è un po’ di delusione, ma ci consoliamo con Giulia Di Domenico che è stata premiata come migliore modella”.

Anche nel Mare Tirreno all’inizio della scorsa settimana le pessime condizioni atmosferiche hanno seriamente messo a rischio di sospensione una buona parte dei quattro campionati italiani: per Reflex, Compatte, Smartphone e Società.

Le gare erano programmate nell’Isola Verde che si affaccia sul Golfo di Napoli per l’importante competizione che la Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (Fipsas) ha scelto come teatro per la manifestazione, che l’A.N.S. Diving Ischia con la collaborazione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha organizzato nelle acque dei comuni di Ischia e Serrara Fontana.Alcuni spostamenti strategici delle giornate di competizione hanno permesso agli organizzatori di annullare solamente una sessione di gara della categoria Reflex. Naturalmente dagli scatti di tutti i concorrenti sono arrivate immagini stupende, riprese in uno tra i più affascinanti specchi d’acqua d’Italia, dove le biodiversità dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” si mescolano tra loro.

Al Campionato Reflex, che è individuale, erano iscritti Marco Bollettinari con Paola Bottaro come modella, Maria Elena Crispino con la modella Giulia Di Domenico, Luca Capasso con la modella Rosa Donati e, senza modella, Michele Sbrilli che era il campione uscente della categoria Compatte. Nel Campionato per Società il Nuoto Sub Faenza schierava una squadra composta da Marco Bollettinari e Maria Elena Crispino assistiti dalla modella Giulia Di Domenico ed una formata da Luca Capasso e Michele Sbrilli assistiti dalla modella Rosa Donati.

Francesco Sesso, cosentino portacolori dell’Associazione Mediterraneo, è salito sul gradino più alto del podio della categoria Reflex, assiemeCristina Condemi.

Maria Elena Crispino si è classificata 4^, Capasso 7°, Bollettinari 10° e Sbrilli 13°. Va segnalato che Maria Elena Crispino ha vinto nella classifica della foto Creativa, Capasso ha primeggiato nel Grandangolo/Ambiente, mentre Bollettinari ha occupato il terzo posto nel Pesce.

Mentre tra le Compatte, dove la società di Faenza non aveva iscritti, a trionfare è stato Marco Moresi del GB Sub Firenze, il titolo per Societàè andato a Stefano Cerbai e Francesco Visintin del Centro Sub Alto Tirreno di Marina di Massa; Capasso e Sbrilli si sono piazzati quinti capitalizzando il terzo posto nella classifica Grandangolo/Ambiente, Bollettinari e Crispino settimi.

“E’ stata un’ottima e piacevolissima esperienza tra vecchi e nuovi amici che hanno rappresentato il vero valore aggiunto – commenta Luca Capasso -. Grazie infinite al mio club, il Nuoto Sub Faenza, nella persona del presidente Marcelli e del coach Andrea Giulianini, per la stima e l’attenzione che dedicano alla squadra. Un grazie particolare alla mia stratosferica modella Rosa Donati per la pazienza e l’infinita disponibilità. Complimenti ai miei compagni di squadra per l’impegno e i risultati conseguiti. Un grazie particolare a Michele Sbrilli per aver condiviso con me la gara societaria in un clima di piacevole e stimolante collaborazione. Infine un grazie a Fotosub Shop nella persona di Pietro Cremone per il costante supporto tecnico”.