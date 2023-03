Profuma di playoff il confronto tra Mernap Faenza e Parma, che si giocherà in Emilia sabato pomeriggio alle 15. Dopo la confortante prestazione casalinga di sabato scorso, e la vittoria per 4-1 contro il Montale la Mernap Faenza si presenta all’ultimo turno di campionato forte del terzo posto già in tasca e con il sogno di chiudere la regular season al secondo. Un obiettivo non semplice da raggiungere, ma matematicamente ancora possibile. Per centrarlo, i rossoneri dovranno vincere in casa del Due G Futsal Parma e sperare, nonostante i larghi favori del pronostico, in un risultato negativo casalingo del Forlì contro il Santa Sofia. I playoff come detto saranno comunque una certezza per i faentini, i quali affronteranno la trasferta di Parma come un test importante in vista della seconda fase della stagione:

“Dovremo scendere in campo pensando soltanto alla nostra partita e poi vedremo il risultato del Forlì – ha chiarito alla vigilia del match mister Francesco Ghera -. Troveremo una squadra molto motivata, perché Parma si gioca ancora l’accesso ai play off, ma anche noi vogliamo vincere per tenere alto il morale in vista degli spareggi promozione. Ancora una volta avremo qualche infortunato e nonostante questo sono convinto che la squadra si farà valere come ha fatto contro il Montale. Essendo l’ultima gara prima dei play-off e dovendo tornare in campo tra due settimane, faremo anche delle prove tattiche di gioco, ma il nostro obiettivo saranno i tre punti, da conquistare per chiudere alla grande il campionato”.

Una motivazione in più per la Mernap sarà costituita dal fatto che il Parma ha vinto la gara d’andata del campionato, nonchè la semifinale di coppa eliminando ai calci di rigore la formazione di mister Ghera.

“Andiamo a giocarci la partita per puntare comunque ad ottenere i tre punti”, ha concluso il tecnico.

Il programma dell’ultima giornata:

Parma – Mernap Faenza;

Forlì – Santa Sofia;

Rimini – Baraccaluga;

Sassuolo – Villafontana;

Bagnolo – X Martiri Ferrara.

Riposa: Montale Football Five

Classifica: Bagnolo 46; Forlì e Mernap Faenza 39; Futsal Sassuolo 36; Polisportiva Villafontana 31; Baraccaluga, X Martiri Ferrara e Due G Futsal Parma 29; Rimini 18; Montale Football Five 9; Santa Sofia 0.