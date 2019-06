Secondo appuntamento, sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna con la nuova rassegna per gli amanti della musica “Peter Pan 3d” sotto la direzione artistica dello storico dj di Radio Melody Luigi Bertaccini.

Ecco che il 12 giugno arriva uno degli appuntamenti più attesi quello con una storica band come i Mau Mau per una serata di chiacchiere e qualche brano dal vivo nel salotto del 36 di viale delle Nazioni.

Come noto, i Mau Mau nascono a Torino nei primi anni Novanta. Tre musicisti provenienti da esperienze molto diverse si uniscono per dare vita a un gruppo che irrompe nella scena della musica italiana con un nuovo sound semplice ma rivoluzionario. Sono Luca Morino (voce e chitarra), Fabio Barovero (voce e fisarmonica) e il camerunense Bienvenu Nsongan (voce e percussioni). Il loro nome in dialetto piemontese definisce straccioni, emigranti, vagabondi, gente quasi sempre del sud dell’Italia o del mondo. E mau mau erano anche il gruppo di liberazione del Kenia che, negli anni Cinquanta, ha combattuto ferocemente i coloni inglesi fino a cacciarli. La band ha iniziato suonando per strada, a contatto diretto con la gente, senza dipendere necessariamente dall’amplificazione. La musica è soprattutto passione per i suoni acustici, crudi, immediati: suggestioni diverse si mescolano generando un linguaggio che, pur con riferimenti anche alla tradizione del sud Italia, risulta assolutamente nuovo e inedito. Con il primo album Sauta Rabel i Mau Mau hanno vinto il premio Tenco e con il successivo Bass Paradis hanno realizzato tournée in tutta Europa, Nordafrica, Giappone, Iraq, Palestina, presentandosi anche nella dimensione di marchin’ band di 25 elementi (la Banda Maulera) oppure con un’esplosiva carovana di musicisti brasiliani al seguito (Dea tour). Con il brano “La Ola” contenuto in Viva Mamanera! raggiungono il grande pubblico, collocandosi tra le band italiane più originali e oggetto di studi e citazioni da parte degli artisti usciti successivamente. A questo successo, seguono altri album tra cui Eldorado, nato in seguito a un lungo viaggio in Brasile. Nel 2016 esce per Godzillamarket/Universal il settimo album di inediti, 8000 Km, a cui segue un tour nazionale. Attualmente i Mau Mau hanno prodotto un extended remix del brano Eldorado e stanno lavorando a un’edizione speciale dell’ultimo album con l’inserimento di brani inediti.

Ingresso gratuito per ogni serata che inizia alle 20 con la musica dei dj di Radio Melody, mentre i live iniziano verso le 22. Per chi lo desidera è possibile cenare sulla spiaggia. Le serate saranno trasmesse in diretta radiofonica con Radio Icaro Rubicone fm 90.0 e in streaming su http://www.radioicarorubicone.it, poi il podcast su Mixcloud nella sezione di Melody Box.

L’iniziativa è svolta con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio dell’associazione Blues Eye (che organizza da 11 anni il festival Spiagge Soul).

Il calendario completo:

5 giugno – Lucio Leoni /live

12 giugno – Mau Mau /parole + mini live

19 giugno – Valerio Corzani /radio

26 giugno – Campos /live

3 luglio – Assalti Frontali /parole + mini live

10 luglio – Paola De Angelis /radio

17 luglio – Fadi /live

24 luglio – Frankie hi-nrg /parole + mini live

31 luglio – Alosi /live

7 agosto – Handlogic /live

21 agosto – Mauro Ermanno Giovanardi e Mirco Mariani /parole + mini live

28 agosto – Melody Box Night /radio

Sono già passati dalla spiaggia del Peter Pan in questi quattro anni: Massimo Zamboni, Paolo Benvegnù, Giorgio Canali, Pan del Diavolo, Andrea Appino, Rachele Bastreghi, Nada, Motta, Pierpaolo Capovilla, Angela Baraldi, Zen Circus, Gang, Mauro Ermanno Giovanardi, Massimo Bubola, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Modena City Ramblers, Stella Maris, Riccardo Sinigallia, Quintorigo, Antonio Gramentieri, Enrico Farnedi, Dunk..