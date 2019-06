Sabato 8 giugno a Massa Lombarda Giuseppe Melandri ha compiuto 100 anni.

Nato a Massa Lombarda nel 1919, Giuseppe ha soggiornato con i genitori italiani in Corsica e subito dopo la fine della guerra è tornato in Italia, dove fino al pensionamento è stato dipendente della Ondulatum, importante industria massese. Sposato nel 1958 con la madre (vedova) di Marina Giacometti, dopo la morte della moglie ha vissuto con la figlia acquisita fino al 2008, anno in cui è entrato ospite della casa protetta “Manuela Geminiani”.

In ottime condizioni di salute, ha spento le candeline festeggiato da tutti gli ospiti della casa protetta, dalla figlia, dal personale della struttura e dal sindaco Daniele Bassi che ha portato in dono una pergamena ricordo e un omaggio.