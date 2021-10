Ale & Franz, Michele Placido, Chiara Francini, Ambra Angiolini: tornano gli spettacoli al Masini

Sarà una stagione di graditi ritorni quella del Teatro Masini che si appresta a riabbracciare il proprio pubblico con una capienza al 100% . Il primo spettacolo andrà in scena venerdì 26 novembre, uno spettacolo ispirato a Frida Kahlo, “Viva la vida”, sul palco Pamela Villoresi.

Michele Placido, Ale & Franz, Lillo & Greg, Chiara Francini, Ambra Angiolini, Alessandro Bevenuti alcuni dei volti che torneranno al teatro comunale. Da sabato 16 ottobre inizierà la campagna per il rinnovo degli abbonamenti, da lunedì 18 per chi prenota via telefono, tutti da confermare entro il 4 novembre. Il 6, il 7 e l’8 novembre invece il via ai nuovi abbonamenti