Cultura russa: balli, musiche e canti della tradizione in piazza a Ravenna

Ragazzi e ragazze dalla Russia in un progetto e concerto folkloristico in piazza del Popolo domenica 20 ottobre: questo è stato lo spettacolo a Ravenna, tappa tra diverse città italiane, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Un Festival della Cultura Russa per aiutare la conoscenza reciproca tra popoli (Italia – Russia), un’occasione sicuramente utile nel percorso di studio dei ragazzi russi in Italia, che hanno ballato e cantato nei costumi tipici russi e suonato strumenti della tradizione, alcuni veramente antichi. L’atmosfera ha visto la partecipazione della cittadinanza, unitasi al momento di festa, chi con passi a ritmo di musica, chi semplicemente come spettatore.