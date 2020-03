Decreto cura-Italia, Confcommercio: “Servono più aiuti. Ci sono imprese che potrebbero non ripartire”

Arrivano le prime reazioni al decreto cura-Italia disposto dal Governo. La manovra da 25 miliardi per aiutare imprese e famiglie in questo periodo di crisi. Per Confcommercio una manovra ancora insufficiente. Si attendono quindi le nuove decisioni per il mese di aprile. D’altra parte il settore del commercio è al momento quello più durante colpito dalla crisi dettata dal coronavirus. La speranza è di poter ripartire in vista dell’estate anche se c’è già la consapevolezza che alcune attività potrebbero non farcela. E proprio per l’estate arriva un appello agli italiani: quest’anno, se la situazione torna alla normalità, scegliete l’Italia