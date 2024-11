Oltre 50 imprenditori al meeting di BNI Maioliche

Venerdì 8 novembre, in presenza all’Hotel Cavallino, il Capitolo Maioliche ha ospitato oltre 50 imprenditori per scambiare contatti e referenze. Numeri che producono prospettive concrete di affari motivo fondante dell’associazione. È stato dimostrato che il networking è lo strumento più efficace per generare referenze e supportare la crescita del tuo business.

L’82% dei professionisti e degli imprenditori afferma che la maggior parte del loro business deriva da referenze qualificate.

BNI Italia offre un sistema di referral marketing che può supportare la crescita del business grazie ad un network di persone che collaborano, giorno dopo giorno, per raggiungere i propri obiettivi professionali.