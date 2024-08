Il futuro del porto di Ravenna fra nuove tecnologie, IA, nuovi mercati: “Il tesoro sono le aree logistiche”

Non solo i grandi lavori di ammodernamento, le nuove banchine sostenibili, le nuove infrastrutture di collegamento, il futuro del porto dovrà passare anche dalle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione, dall’intelligenza artificiale e da nuovi mercati verso i quali orientare sia l’importazione, sia l’esportazione, potendo contare su nuove possibili aree logistiche adiacenti alle banchine. A Spiaggiati, la trasmissione di Ravenna e Faenza WebTv, in diretta streaming ogni giovedì pomeriggio dallo stabilimento Insieme a Te di Punta Marina, i presidenti di Sapir e Terminal Container, Riccardo Sabadini e Giannantonio Mingozzi, intervistati da Maurizio Marchesi, hanno parlato di quali potrebbero essere i nuovi investimenti in campo portuale.