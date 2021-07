Danni alla fontana. Bertozzi (Fdi): “Lavori socialmente utili per chi non può pagare”

Continuano le polemiche per i danni alla fontana monumentale durante i festeggiamenti per la vittoria degli Europei da parte della Nazionale italiana di calcio. Un primo sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale ha evidenziato come i danneggiamenti all’opera siano inferiori rispetto a quanto inizialmente stimato. Tuttavia, come insegnano episodi avvenuti in passato, non sarà facile stabilire le singole responsabilità e, qualora si riesca, ci si potrebbe trovare anche nella situazione dove i responsabili non siano in grado di affrontare la spesa economica per ripagare i danni procurati.