Identificato l’uomo deceduto giovedì mattina nell’incendio in un appartamento in via Aniene. La notizia appare oggi nei quotidiani in edicola. L’uomo è stato identificato attraverso le impronte digitali: si tratta di Simone Bonini, ravennate di 49 anni.

Tutta da chiarire invece la presenza dell’uomo all’interno dell’appartamento, che in realtà risultava sfitto, secondo la ricostruzione riportata da Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna.