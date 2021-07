Anche la Provincia ha dato il suo assenso alla lottizzazione ex AMGA: “una grande area vicino alla Rocca Bracalone su cui verranno realizzate ancora case (1.400 mq.) e un supermercato (1.800 mq.). In un territorio comunale in cui abbonda il residenziale inoccupato e continuano ad aumentare le superfici destinate a gdo” evidenzia Ravenna in Comune, contraria a questa tipologia di riqualificazione dell’area. “Il Consiglio Comunale aveva già approvato nello scorso aprile. Ravenna in Comune era stata l’unica lista (assieme al gruppo misto) a votare contro la delibera voluta dall’Assessora all’Urbanistica”.

“Adesso manca solo l’ok della Giunta, che ovviamente condivide con la Provincia la stessa guida, de Pascale, e pertanto non è in dubbio la sua approvazione. Come promemoria ci sembra opportuno ricordare che c’è chi ha coerentemente fatto per cinque anni ciò che aveva promesso cinque anni prima. Come Ravenna in Comune abbiamo presentato alla città un progetto virtuoso di amministrazione nel 2016 ed a quello ci siamo attenuti sino ad oggi. Altri che oggi si riempiono la bocca di verde, stop al consumo del territorio, riqualificazione, riconversione, ecc., avevano detto le stesse cose cinque anni fa, ma poi se ne sono dimenticati per tutto il mandato. Hanno votato sempre a favore di tutte le nuove lottizzazioni proposte dal PD. Ex Amga compresa. Non basta cambiar nome per cancellare quel che si è fatto sin qui”.