Nel corso del Comitato Palio dello scorso 11 novembre è stata decisa, in deroga al Regolamento, considerata l’eccezionalità di questo anno caratterizzato ancora dal perdurare dell’emergenza sanitaria, l’autorizzazione alla vendita anticipata dei gotti nei Rioni a partire dall’8 dicembre. I gotti saranno così acquistabili sia in prevendita che direttamente agli stand rionali nel corso della Nott de Bisò del 5 gennaio.

“Un ottimo modo per prepararsi in anticipo alla serata che chiude simbolicamente l’anno del Niballo Palio o per scegliere l’iconica ciotola in ceramica come omaggio per il periodo natalizio ormai alle porte”.