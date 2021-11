Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti nella Bassa Romagna.

Parte da martedì 16 novembre la consegna dei calendari e di un volantino con informazioni sulla partenza del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta che coinvolgerà circa 10.100 utenze fra domestiche (circa 8.600 utenze) e non domestiche (circa 1.500 utenze).

Il nuovo servizio partirà dal 20 dicembre: per le utenze già a porta a porta integrale verrà consegnato il nuovo calendario con validità dal 20 dicembre, mentre le utenze che ora utilizzano il sistema stradale dal 20 dicembre dovranno esporre i contenitori che gli sono stati consegnati nei mesi di febbraio e marzo secondo il calendario che gli verrà recapitato in buchetta.

Il sistema di raccolta domiciliare integrale

Il porta a porta ‘integrale’ prevede la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti, ovvero di indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro, con una grande novità: dal 20 dicembre le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente!

Per informazioni e chiarimenti due incontri online

Per avere maggiori informazioni sulla modifica del sistema di raccolta rifiuti, l’Amministrazione Comunale ed Hera invitano a partecipare ai seguenti incontri in modalità online: lunedì 13 e venerdì 17 dicembre dalle ore 18.30 alle 20.00, ci si potrà collegare da casa, attraverso il proprio computer tablet o cellulare, andando sul sito www.gruppohera.it/direttalugo dove saranno pubblicate le informazioni per accedere ai meeting.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero del servizio clienti dedicato 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.