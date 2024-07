Visita del ministro al cantiere del rigassificatore: i tempi al momento sono rispettati

Tempi al momento rispettati da Snam nella realizzazione del rigassificatore di Ravenna. Il cantiere oggi ha visto la visita del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il primo trimestre 2025 l’impianto sarà in funzione. Le opere a terra sono state completate al 90%. Le opere a mare hanno superato il 50%. La nave rigassificatrice è al momento a Dubai per gli adeguamenti necessari al nuovo impianto. Con l’entrata in funzione del rigassificatore di Punta Marina, Snam assicura che la capacità di rigassificazione del Paese salirà a 28 miliardi di metri cubi all’anno, il 45% della domanda italiana di gas del 2023, cifra identica alla quantità di gas importata dalla Russia nel 2021. Ravenna però ora chiede che il Governo dia la stessa importanza anche al grande impianto eolico offshore