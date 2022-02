Crisi Ucraina-Russia, la preoccupazione di chi vive in Italia: “Pronti a far arrivare i nostri familiari” | VIDEO

La crisi fra Russia e Ucraina viene vista con timore anche dall’Italia e da Ravenna dove oggi vive una nutrita comunità ucraina. Bohdan è nel nostro Paese con la madre e la sorella. Ha 30 anni e sta preparando la tesi in Ingegneria Elettronica al campus di Cesena dell’Università di Bologna. Vive in Italia dall’età di 12 anni, ma non ha mai perso i contatti con la sua città natale, Leopoli, vicino al confine con la Polonia, dove ora gli Stati Uniti hanno spostato l’ambasciata. Sono giorni di apprensione, c’è il timore che la crisi possa degenerare, anche se proprio in queste ore la Russia ha annunciato il ritiro di alcune forze militari schierate alla frontiera, ritiro però smentito al momento dalla Nato.