Sabato 12 ottobre, la Piazza Ivo Mazzanti a Riolo Terme si è trasformata in un campo da gioco a cielo aperto. L’evento laboratorio promosso dal Comune di Riolo Terme e dall’Unione della Romagna Faentina, nell’ambito del progetto europeo ECONNECTING, ha permesso ai cittadini e visitatori del paese di immaginare in modo partecipato una nuova piazza per il paese.

200 grandi cubi hanno riempito la piazza, chiusa al traffico per l’occasione. Più di 100 partecipanti hanno potuto così interagire con queste forme e cimentarsi nel costruire la loro piazza, attraverso la sperimentazione creativa e collaborativa di arredi, panchine, tavoli. I bambini hanno colto così l’occasione per stimolare la loro fantasia e creatività nel creare forme fantasiose come alberi, piramidi, casette.

La presenza di un info-point e di una bacheca hanno permesso alle persone di partecipare poi alla discussione circa il possibile futuro uso della piazza, lasciando commenti e suggerimenti. Molte le proposte per rendere la piazza uno spazio vivo e vissuto, a partire dalla volontà di favorire lo spazio pedonale e diminuire la presenza delle auto sulla piazza. Tutti obiettivi per riappropriarsi di uno spazio per farlo diventare il “salotto della città”: un punto di incontro, all’interno di uno spazio bello e di qualità per tutti.

“ECONNECTING” è un progetto finanziato dal programma europeo URBACT, che supporta la collaborazione tra città europee per lo scambio di idee e di esperienze con lo scopo di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile. Il network “ECONNECTING” – guidato dall’Unione della Romagna Faentina – si concentra sulle connessioni urbano-rurali e la rivitalizzazione degli spazi urbani perché le città siano accoglienti e accessibili per tutti.