il bollettino Liberiamolaria di oggi 16 novembre ha segnalato un miglioramento delle condizioni. Pertanto le misure verranno revocate a partire da domani 17 novembre.

Tornano quindi a circolare liberamente ad esempio i veicoli diesel Euro 4. Si potrà inoltre tornare ad utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle