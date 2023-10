Riapre la Scuola di musica comunale Giuseppe Sarti per l’anno scolastico 2023-2024 a Faenza grazie al supporto di Bmw Italia: con la donazione di 500.000 euro a sostegno del progetto ‘Ritorno Com’E.R.o’ di Save the children, è stato possibile rendere agibile la scuola e garantire la ripresa delle attività in tempo per il nuovo anno scolastico, dopo l’alluvione di maggio.

Alla ripresa delle attività sono intervenuti Enrico Serpieri, capo dipartimento coesione territoriale Save the Children, Donato D’Antonio, direttore della scuola, Roberto Olivi, direttore relazioni istituzionali & comunicazione Bmw Italia, Massimo Isola, sindaco di Faenza.

La scuola ospita 450 studenti e 40 insegnanti e, all’interno del complesso degli ex Salesiani in centro a Faenza, fa parte da anni di un profondo processo di recupero per restituire alla città un luogo di aggregazione e un polo culturale.

L’alluvione aveva compromesso l’agibilità della scuola, oltre ad aver danneggiato e distrutto gli strumenti musicali.

Con la donazione di Bmw, spiega una nota, è stato possibile intervenire con azioni concrete e garantire la ripresa dei programmi scolastici in tempo utile per il nuovo anno, con l’obiettivo di ripristinare la quotidianità pre-emergenza per gli abitanti della zona alluvionata.

“Oggi è davvero una giornata speciale – ha detto Olivi – perché la riapertura della scuola è un segnale importante e concreto di ripresa dopo l’alluvione che aveva ferito in modo così drammatico il territorio nello scorso mese di maggio”.

