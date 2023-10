Conn grande entusiasmo, si annuncia il ritorno della MEGA RACCOLTA RIFIUTI, un evento straordinario che promuove la consapevolezza ambientale e l’azione comunitaria. L’iniziativa, che ha visto la luce nel marzo del 2022, è stata calorosamente accolta dalle associazioni locali (Gli Ecocentrici, Proloco di Marina di Ravenna, Circolo Ippiccolo La Piallassa, Plastic Free Alfonsine e Ravenna, Friday For Future Ravenna, Associazione Verde Blu, Legambiente Ravenna) e da tutti coloro che condividono la visione di un mondo più pulito e sostenibile.

“Quest’anno, in risposta all’appello di aiuto della Proloco Marina di Ravenna, con il supporto prezioso di Plastic Free Alfonsine e Ravenna, ci apprestiamo a riprendere la sfida, nonostante il posticipo dovuto all’alluvione.”- ha dichiarato il collettivo. Siamo inoltre estremamente entusiasti di annunciare che lo faremo insieme a tutte le associazioni ambientali del nostro territorio, dimostrando che uniti possiamo fare la differenza.”

La MEGA RACCOLTA che si svolgerà Sabato 7 Ottobre alle ore 10:00 è rivolto a tutti i cittadini, da chi è appassionato di tematiche ambientali, a chi sente il peso dell'”ecoansia” o semplicemente a chi desidera trascorrere una mattinata diversa e significativa in compagnia di nuove persone.

Ad aprire la mega raccolta ci sarà l’insegnante di yoga Claudia Mazzolani che accoglierà tutti i volontari alle ore 9:00 con una pratica meditativa e distensiva.

Infine, La Proloco Marina di Ravenna e il Circolo Ippico La Piallassa offriranno ai volontari anche un delizioso PRANZO VEGETARIANO, rendendo così questo evento non solo un’opportunità per pulire il nostro ambiente, ma anche per condividere momenti conviviali.

“Unisciti a noi e a tante altre persone per fare la differenza! Insieme possiamo rendere il nostro territorio più pulito e sostenibile. Non mancare a questo evento che promuove l’azione per un futuro migliore. 💚💚”

INFO UTILI:

– DATA: Sabato 7 Ottobre, ore 10:00

– LUOGO DI RITROVO: Circolo Ippico La Piallassa

– PERCORSO: Percorreremo 4 km di Via Trieste

– SESSIONE DI YOGA: Ore 9:00

– PRANZO: Dalle ore 12:30

– PRENOTAZIONE AL PRANZO OBBLIGATORIA: Compila il form nel link in bio (chiedi informazioni alle associazioni)

– AL PUNTO DI RITROVO: Ci divideremo in 4 squadre, potrai lasciare i sacchi lungo la strada e un pulmino li ritirerà.

– PORTA I TUOI GUANTI E SACCHI: Indossa un giubbotto catarifrangente e non dimenticare la tua borraccia.

– I MINORI POSSONO PARTECIPARE SE ACCOMPAGNATI.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Gli Ecocentrici

Telefono: 3319607207

Email: gliecocentrici@gmail.com

Segui gli aggiornamenti sui nostri canali social:

FB – @Gli_Ecocentrici

IG – @gliecocentrici

Uniamo le forze per un ambiente più pulito e sostenibile!