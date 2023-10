Martedì 10 ottobre, dalle ore 9:00, la CNA di Ravenna ospita il seminario CEI “Verifiche degli impianti elettrici”, organizzato da CEI e CNA Installazione Impianti nazionale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e la Fondazione Opificium, dedicato alle imprese e ai professionisti del settore dell’installazione impianti.

L’obiettivo dei due incontri è focalizzare l’importanza delle verifiche che devono essere effettuate e come devono essere eseguite per ottemperare alle prescrizioni del D.M. 37/2008. Le verifiche sugli impianti rappresentano un atto necessario da parte degli installatori, oltre che essere un momento qualificante della loro attività professionale. La Norma CEI 64-8 alla parte 6 (Verifiche) e la Guida CEI 64-14 (Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori) forniscono criteri uniformi di comportamento da seguire nel corso delle verifiche degli impianti elettrici e costituiscono un riferimento sicuro ed autorevole per tutti coloro che le devono effettuare.

Interverranno Diego Prati, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti e Membro CEI CT64, e Giampiero Bonardi, Membro Esperto dei comitati CEI CT64 – SC64C – SC64E.

Il Seminario è rivolto alle imprese associate a CNA e ai Professionisti del settore e prevede una quota di partecipazione di € 50 per l’intera giornata. Il seminario assegna 5 CFP per periti industriali.