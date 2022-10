Dotare le imbarcazioni di motori elettrici: la startup Mitek vince il premio Cambiamenti di CNA

Sono Mitek, Monitor the Planet e Bam le tre startup premiate da CNA all’interno del concorso Cambiamenti, l’evento gara che scopre e premia le nuove imprese che si sono contraddistinte per promuovere il territorio, riscoprire le tradizioni o innovare prodotti e processi produttivi.

Con la vittoria, oltre ad una serie di premi in denaro e in servizi per l’attività aziendale, le tre imprese hanno ottenuto la qualificazione alla fase regionale di Cambiamenti, che metterà in palio ulteriori riconoscimenti e il passaggio alla finale nazionale.

Miglior startup è stata giudicata Mitek, realtà nata in piena pandemia, per dotare le imbarcazioni a motore di una propulsione elettrica, sostenibile e silenziosa.