Giovedì 28 aprile, dalleore 18.00 presso la Sala Bedeschi della CNA di Ravenna – in Viale Randi 90 –e in videoconferenza, si terrà l’iniziativa “Comunità energetiche delle imprese: vantaggi economici e messa in sicurezza energetica”.

L’enorme rincaro dell’energia elettrica e del gas ha assunto livelli mai riscontrati nel nostro Paese e questo ci impone necessariamente una transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili. Le disposizioni di legge emanate in Italia a partire dal 2020 hanno consentito un notevole passo in avanti nel campo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, un modello innovativo di gestione dell’energia. Si aprono quindi scenari che favoriranno la diffusione di energia verde, a Km 0 e sostenibile grazie a sistemi virtuosi di produzione, autoconsumo e condivisione dell’energia all’interno delle comunità.

Con questa iniziativa la CNA di Ravenna intende mettere a fuoco il contesto strategico e normativo nel quale inquadrare le comunità energetiche tra le imprese, cercando di evidenziare soprattutto i vantaggi economici e la messa in sicurezza delle aziende dal punto di vista energetico. Attraverso l’esposizione di casi di studio sarà possibile comprendere come le aree produttive e i sistemi di impresa possono trasformarsi in centrali per la produzione di energia rinnovabile per il territorio.

Dopo l’introduzione a cura del Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Matteo Leoni, interverranno Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna, Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna, e Manuela Rontini, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna. Dopo lo spazio dedicato alle domande dei partecipanti, le conclusioni saranno affidate a Massimo Mazzavillani, Direttore generale della CNA Territoriale di Ravenna.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e di Assicoop Romagna Futura UnipolSai.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, per maggiori informazioni e iscrizioni:https://www.ra.cna.it/eventi/comunita-energetiche/ . In fase di iscrizione sarà possibile indicare la modalità di partecipazione preferita: in presenza (con mascherina e Green Pass rafforzato) o in videoconferenza.