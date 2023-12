Mercoledì 13 dicembre alle 14:00, presso la sede di via Teodorico 21, il Centro per l’impiego di Ravenna organizza l’Esselunga Job Day, in vista dell’apertura del primo supermercato del Gruppo Esselunga, che sorgerà a Ravenna in via Antica Milizia, e che sarà il primo del marchio in Romagna. Le figure ricercate – dopo un iniziale periodo di inserimento all’interno di punti vendita Esselunga già esistenti in regione – lavoreranno nel nuovo negozio di Ravenna al momento della sua apertura.

Si tratta di un evento di informazione e recruiting relativo alle opportunità di lavoro nei negozi Esselunga come Addetti alle Vendite. Le selezioni sono rivolte a candidati interessati a lavorare nella Grande Distribuzione Organizzata. Le risorse saranno inserite all’interno di uno specifico reparto del punto vendita Esselunga. Le possibili aree d’inserimento sono: Cassa, Drogheria, Latticini e Salumi a libero servizio, Frutta e Verdura, Macelleria, Gastronomia, Pescheria e Panetteria. Il ruolo del personale di vendita prevede di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in assortimento all’interno del reparto secondo il layout per scaffali, banchi e banchi frigo; mantenere in ordine la merce esposta; assistere la Clientela nell’acquisto; garantire la verifica e osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti dalle relative norme legislative (es. HACCP). Nei Reparti Freschi (Gastronomia, Macelleria, Panetteria, Pescheria) ci si occupa anche della lavorazione e trasformazione delle materie prime.

È richiesta la disponibilità a lavorare per alcuni mesi all’interno di punti vendita Esselunga presenti in altre città dell’Emilia-Romagna fino all’apertura del punto vendita di Ravenna,con alloggio spesato da parte dell’azienda. In questo periodo, Esselunga garantirà un programma strutturato di formazione teorica e pratica in affiancamento a persone esperte, attraverso lezioni in aula e in modalità e-learning, in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo. Il percorso formativo accompagnerà, poi, le risorse lungo tutta la vita lavorativa, attraverso percorsi di apprendimento continuo e ampliamento delle competenze.

Nel corso dell’Esselunga Job Day di mercoledì 13 dicembre, le risorse che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda, e di incontrare direttamente i Recruiter del Talent Acquisition Center del Gruppo Esselunga. La giornata, infatti, è organizzata in una fase introduttiva di presentazione dell’Azienda e dei possibili percorsi professionali all’interno di un supermercato, e in successivi colloqui individuali con i Selezionatori.