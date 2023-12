Un 38enne di Faenza è stato fermato dalla Polizia di Forlì in possesso di 42 dosi di marijuana e hashish, custodite in alcuni sacchetti di plastica, nascosti sotto il sedile dell’auto.

L’uomo è stato fermato al casello autostradale di Cesena per un controllo d’ordinanza. I due agenti in servizio hanno immediatamente notato il nervosismo dell’automobilista, tra l’altro già schedato nella banca dati delle forze dell’ordine, e hanno così iniziato un’ispezione dell’auto sulla quale viaggiava. Sotto il sedile anteriore del passeggero è avvenuta la scoperta della sostanza stupefacente, 100 grammi in tutto.

Il controllo in strada ha portato anche ad una perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del 38enne, la polizia ha trovato un altro etto di stupefacente. L’uomo è stato denunciato per possesso ai fini di spaccio. Hashish e marijuana sono state sequestrate.