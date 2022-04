In occasione della festa del Primo Maggio, la Cgil e lo Spi Cgil hanno organizzato numerose iniziative sul territorio provinciale.

A Massa Lombarda appuntamento alle 10,30 in piazza Matteotti dove è in programma la distribuzione del garofano. Sono inoltre previsti gli interventi del sindaco Daniele Bassi, di Raffaele Vicidomini, della segreteria confederale della Cgil Ravenna, e di William Signani, rappresentante della Confederazione italiana agricoltori.

Come da tradizione a Longastrino, in occasione della festa dei lavoratori, lo Spi Cgil organizza la distribuzione dei garofani, con la partecipazione del volontariato longastrinese. La distribuzione avverrà venerdì 29 aprile dalle 9 alle 12 in piazza del Popolo, sabato 30 aprile dalle 9 alle 12 nel parcheggio del Vivo in via Bassa Longastrino, e domenica primo maggio dalle 9 alle 12 all’ex centro diurno.

Giornata di festa e di riflessione anche per i lavoratori di Conselice con il tradizionale appuntamento in piazza Foresti, alle 9,30. Vi sarà una mostra sulle macchine agricole e alle 10 è previsto il saluto della sindaca Paola Pula e un intervento di Sergio Baldini della Cgil. Alle 11 all’auditorium comunale è in programma la presentazione del portale “L’Europa del carbone” a cura dell’Istituto storico della resistenza: “Un viaggio virtuale che parte da Marcinelle, dai minatori morti nel 1956 ai diritti dei lavoratori grazie al pilastro dei diritti sociali europei”. Si proseguirà in piazza Foresti con un aperitivo accompagnato da musica e canzoni.

Nel pomeriggio, alle 15,30, è prevista una biciclettata da piazza Foresti fino all’area feste a San Patrizio. Alle 16 si concluderà con una merenda con piadina e salsiccia, organizzata dai volontari dello Spi Cgil e Pd, e con l’animazione con le ragazze dell’associazione “Il Bianconiglio”.

A Lavezzola, alle 9,30, vi sarà la distribuzione di garofani e palloncini e una sfilata di macchine agricole con l’arrivo in piazza Caduti per la Libertà dove è in programma un comizio di Marcella D’Angelo, della segreteria confederale della Cgil di Ravenna.

A Fusignano, Spi e Cgil si ritroveranno in piazza Corelli per manifestare l’impegno in difesa dei diritti dei lavoratori e dei pensionati. Alle 9 è in programma la distribuzione dei garofani e alle 12 l’arrivo della pedalata organizzata dalla Pro Loco.

Ad Alfonsine, oltre alla distribuzione del garofano, è previsto uno spettacolo musicale all’interno dell’Esedra (buca Gulliver) per la raccolta fondi a favore del corridoio umanitario per le donne afghane. L’appuntamento è alle 18 in piazza della Resistenza, ingresso libero (in caso di maltempo il momento musicale si terrà all’interno del cinema teatro Gulliver).

La distribuzione del garofano nella giornata del primo maggio è prevista in diverse altre località, tra cui Glorie, Mezzano, Sant’Alberto, San Lorenzo, Porto Fuori, Punta Marina, Casola Valsenio, Solarolo, Riolo Terme, Cotignola.