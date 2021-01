Nella mattinata di ieri, martedì 19 gennaio, si è riunito in videoconferenza il Tavolo “Gare”, formalmente costituito lo scorso febbraio presso la Prefettura di Ravenna come momento di confronto – tra Enti Locali, organizzazioni sportive e Forze di Polizie – sui maggiori temi riguardanti le manifestazioni ciclistiche e podistiche su strada.

La sessione ha approvato il testo definitivo delle “Note orientative per l’organizzazione delle competizioni ciclistiche e podistiche su strada per la provincia di Ravenna”; testo che sarà pubblicato sui siti web della Prefettura di Ravenna, della Provincia e dei Comuni, nonché delle articolazioni territoriali delle società sportive che hanno contribuito alla stesura: CONI, FEDERCICLISMO, FIDAL, ACSI, UISP, FLIPPER TRIATHLON Ascoli P. ASD.

Le Note perseguono lo scopo di “orientare” gli enti preposti nell’organizzazione delle competizioni ciclistiche e podistiche, in modo da favorire il corretto equilibrio tra la domanda di promozione sportiva e i diritti degli utenti della strada.

L’approvazione delle Note, tuttavia, ha una valenza che supera quella della semplice proposizione di “regole condivise”; esse sono, soprattutto, la sintesi di un vero salto di qualità in fatto di prevenzione, consapevolezza e sicurezza. Uno spirito profondo di collaborazione e sensibilità reciproca tra Istituzioni, Enti sportivi e Forze di Polizia, per la tutela e lo sviluppo delle manifestazioni sportive, in un quadro di ordinato equilibrio sociale e civile e di adeguata considerazione per le problematiche della circolazione stradale.

Esse sono, inoltre, espressione di un “metodo” di lavoro che, attraverso il dialogo e la comprensione dei reciproci meccanismi, tende a rendere più efficienti le procedure e più efficaci i risultati.

Il rappresentante della Federciclismo – nell’esprimere, insieme alle altre società sportive presenti, la soddisfazione per il lavoro svolto – ha sottolineato l’opportunità che, sia il metodo di lavoro che il contenuto delle Note orientative, vengano proposti in altri territori e, possibilmente, su scala nazionale; in tal senso si adopererà per quanto concerne la propria Federazione.