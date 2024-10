Per la sicurezza del quartiere San Martino occorre tempo per studiare la soluzione migliore

Per mettere in sicurezza il quartiere San Martino all’ex fornace al momento non verranno eretti muri, barriere o alzati gli argini. È in corso un confronto fra i residenti e l’amministrazione comunale per studiare la soluzione migliore per evitare una nuova alluvione alle case già devastate. Tuttavia, una soluzione improvvisata come potrebbe essere una costruzione di un muro, potrebbe portare a danni peggiori rispetto a quelli causati dall’acqua del Marzeno. Per questo motivo il Comune di Faenza vuol procedere con tutte le accortezze possibili e ha ordinato uno studio per prevedere il deflusso della piena in caso di costruzioni di misure difensive. Anche per capire quale tipologia di intervento è da ritenersi più idonea. Sull’altra sponda del Marzeno sono presenti infatti diversi campi coltivati ma anche case, oltre che la Modiglianese e più lontano via Sarna. Lungo via San Martino, prima e dopo l’ex fornace sono poi presenti altre abitazioni o edifici. Occorre evitare quindi che un’eventuale barriera a protezione del quartiere all’ex fornace metta in pericolo altre persone.