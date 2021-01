“Ama Faenza”: online il video della campagna a sostegno delle attività della città

È online il nuovo video della campagna di comunicazione “Ama Faenza”, ideata per sostenere le attività commerciali e artigiane della città. Protagonista: Maria Pia Timo. L’attrice faentina è affiancata da alcuni giovani attori. Il video vuole lanciare un messaggio: “Scegli le imprese della tua città” nel cuore delle difficoltà per le attività commerciali prodotte dalla crisi sanitaria. Il prossimo passo della campagna coinvolgerà direttamente i cittadini, che potranno scattare foto o registrare video per testimoniare il proprio sostegno alle realtà manfrede

Il video di Ama Faenza è stato prodotto da Wap Agency Faenza, con la regia di Giuseppe Falconi. Il montaggio è a cura di Lorenzo Ballardini e Luca Barzanti. Per la realizzazione del video vanno i ringraziamenti a Roberto Matatia, il circolo Torricelli, Edicola di Monica, Frutta verdura Sirotti, Kajoca Giochi e Bistrò Rossini.