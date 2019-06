Mancano poche ore e anche Ravenna avrà la sua prima “corsa colorata”. L’evento è fissato da tempo ed atteso da giovani e famiglie come una sorta di rito di inizio estate. Venerdì 7 giugno appuntamento alla Darsena Pop Up con «COLOR4FUN», la festa di colore, sport e musica promossa ed organizzata da Ravenna Runners Club, associazione conosciutissima per la Maratona di Ravenna Città d’Arte, in programma quest’anno il prossimo 10 Novembre.

Il ritrovo è fissato alle ore 17.00 nell’area tra Via Antico Squero e Via Cavalcoli dove il mare arriva a pochi passi dal centro della città. E già si potrà respirare il clima di festa grazie al Dj Set con Marco Santoro e B2B Phil G. e Dany Gattelli vocalist che animeranno la serata.

Alle 19.30 partirà la gara “meno competitiva” e più “ludica” dell’anno. Un percorso di meno di 5 km si snoderà interamente nella zona circostante e sarà adatto a tutti, dai veri sportivi ai semplici appassionati, ma anche a chi vorrà semplicemente partecipare. E durante il tratto da percorrere, risate garantite con i punti da dove verranno lanciati i colori sui partecipanti.

Arrivo davanti alla Darsena Pop Up dove, dalle 20.30 circa, avrà inizio la festa con musica, dj set, tornei ed esibizioni sportive. Una vera e propria festa per tutti, con un intero anno scolastico da celebrare e tanta voglia di stare insieme. Un evento pensato non solo per studenti e ragazzi, ma anche per le famiglie, per gli amici e per chi vorrà divertirsi in gruppo.

Tutti i partecipanti alla Color4Fun riceveranno, al momento dell’iscrizione, la t-shirt dell’evento, due bustine di colore e un coupon sconto per le attività presenti all’interno di Darsena Pop Up, dal ristorante “Akâmì”, con tre menù dedicati all’evento ed uno sconto per l’area bar, a “Pizzart”, con due opzioni pizza + bibita, e infine la gelateria “Sbrino”. Una collaborazione che non si limita alla Darsena Pop Up, primo punto di riferimento da dove nasce l’iniziativa, ma che coinvolge anche altri locali come “Darsenale” e “S Club” dove verranno allestiti altri due punti musica, così come nel contesto di un coinvolgimento che non esclude nessuno, anche nell’area di passaggio davanti all’Autorità Portuale.

«Come amministrazione – ha sottolineato nelle scorse ore Roberto Fagnani, assessore allo Sport del Comune di Ravenna, sul suo profilo social – accogliamo con piacere questa iniziativa che va ad arricchire l’offerta di appuntamenti collettivi della nostra città. Questo format, già conosciuto e collaudato, sbarca a Ravenna e speriamo sia una bella festa dedicata ai giovani, affinché possano divertirsi in assoluta sicurezza e nel contesto di un’area nella quale il Comune crede fortemente. Animare la Darsena con iniziative simili potrà solo contribuire al suo rilancio definitivo, soprattutto se per far questo si attiveranno collaborazioni e sinergie che coinvolgono più realtà riconosciute, apprezzate e propositive come Darsena Pop Up e Ravenna Runners Club».

Per informazioni: info@color4fun.it

Per iscrizioni: http://www.maratonadiravenna.com/wp/color-4-fun/