“Quella di domani è la prima partita contro una squadra della nostra fascia ma guai a pensare che sia una partita facile”. A chiusura della settimana con tre gare in otto giorni, iniziata domenica scorsa con la vittoria in Puglia, a Castellana Grotte e proseguita mercoledì con il ko al Pala Costa contro Bergamo, il coach della Consar Rcm Marco Bonitta vuole tenere alta la tensione dei suoi. A Ravenna arriva domani sera (si gioca alle 19, diretta su Volleyballworld tv, arbitrano Clemente e Marta Mesiano) l’HRK Motta di Livenza che fin qui ha totalizzato un punto e tre sconfitte. “Mi aspetto una partita molto combattuta, perché Motta è una squadra che lotta su ogni pallone, che ha la capacità di rimanere dentro la partita fino alla fine, e questo ci deve indurre a pensare che ci aspetta una gara anche lunga”. Servirà, dunque, la versione migliore della Consar Rcm, quella appunto vista in Puglia: continua, concreta e ispirata. “La nostra è sicuramente una squadra con buone qualità, che mi fanno pensare che possiamo aspirare al bottino pieno, però ci vuole un po’ di più rispetto a quello che è stato messo in campo mercoledì contro Bergamo, anche se il valore dell’avversario ci ha messo nella condizione di giocare spesso in apnea”.

Bonitta si aspetta, dunque, uno scatto in avanti dei suoi ragazzi, con i quali provare ad andarsi a prendere la prima vittoria in casa. “Mercoledì abbiamo avuto pochissime possibilità e le abbiamo sprecate, domani probabilmente ne avremo di più e dovremo essere bravi a sfruttarle”, conclude il coach.

La Consar Rcm affronta per la prima volta nella sua storia la formazione trevigiana, a oggi la più antica di quella provincia. L’infortunio muscolare che lo affligge costringerà Roberto Pinali a saltare l’appuntamento con la squadra con cui ha disputato due stagioni in A3, conquistando la storica promozione in A2. Non salterà, invece, la sua prima partita da avversario Francesco Fusaro, tornato in Veneto dopo l’esperienza non fortunata della stagione scorsa a Ravenna. Sarà invece una sorta di derby personale per Alberto Pol che è nato a Treviso. Motta si è affacciata in serie A solo quattro stagioni fa, dopo una lunga militanza in B: al secondo anno ha vinto la A3 e questa è la seconda stagione in A2. La scorsa annata ha chiuso al sesto posto la regular season e poi ha ceduto ai quarti dei playoff contro Cuneo perdendo al tie-break entrambe le partite.