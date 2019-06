Spaccata nella notte al centro commerciale Le Cicogne dove ignoti hanno preso di mira il distributore di sigarette all’esterno del complesso, mandando in frantumi la vetrata e razziando la merce all’interno. Ancora da stimare il bottino. Non è chiaro se l’azione dei ladri sia stata un ripiego dopo non essere riusciti ad entrare nel centro commerciale o se l’obiettivo fosse proprio il distributore di sigarette.