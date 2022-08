Un uomo, classe 1969, è stato trasportato in ospedale dopo essere caduto con la propria moto in via Celle. L’incidente è avvenuto a qualche centinaio di metri di distanza dall’incrocio fra via Celle e la via Emilia. Il motociclista, in sella ad una Honda, ha incrociato la propria traiettoria con un’auto intenta a svoltare a sinistra. Per evitare l’impatto, il centauro ha frenato bruscamente ma è scivolato a terra con la moto, riportando alcuni traumi. È stato quindi necessario l’intervento del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il 52enne in ospedale con un codice di media gravità. In via Celle per i rilievi dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale della Romagna Faentina.