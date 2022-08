“A nome della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna e di tutti i suoi sindaci e le sue sindache esprimo la più profonda vicinanza alla Cgil e Cisl di Rimini, dopo che la sede dei due sindacati in via Caduti di Marzabotto è stata imbrattata con scritte offensive e vergognose.

Voglio esprimere loro la piena solidarietà per il violento attacco subito, un gesto vile e deplorevole che condanniamo fermamente. È purtroppo l’ennesimo atto contro le organizzazioni sindacali romagnole che dall’inizio della pandemia, fianco a fianco alle istituzioni, hanno dato un contribuito fondamentale per la difesa della salute e del lavoro di cittadini e lavoratori.”, -cosi in una nota sui social Michele de Pascale.