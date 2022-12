Dopo sei mesi di “onorato servizio”, è avvenuto questa mattina lo smontaggio di LuOgo, l’installazione temporanea, frutto della sinergia tra gli architetti romani del Collettivo Orizontale e l’azienda lughese Edilpiù, collocata ai piedi della Rocca Estense ed inaugurata lo scorso 23 giugno. La costruzione è avvenuta con la partecipazione diretta di un gruppo di giovani architetti arrivati da diverse regioni italiane.

In questo periodo LuOgo è stato vissuto dalla cittadinanza come un punto di incontro, particolarmente apprezzato dai bambini e dalle famiglie per la presenza di scivoli e altalene e per la sua forma rotonda che lanciava un messaggio di accoglienza e inclusione. Ha ospitato numerosi, incontri, giochi, concerti e spettacoli, dai “Mercoledì sotto le stelle” alla programmazione di alcuni eventi della Fiera biennale, molti cittadini lughesi e tanti ospiti della nostra città l’hanno visitato. I materiali con cui è stata costruita l’installazione, dopo un attento smontaggio, saranno interamente riciclati.

Il 27 gennaio nelle Pescherie della Rocca di Lugo è previsto un evento dedicato all’architettura e al design, che farà riferimento anche all’esperienza vissuta con LuOgo e sarà presentato prossimamente.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la ditta Edilpiù, il Collettivo Orizontale e tutte le persone che hanno frequentato LuOgo in questi sei mesi.