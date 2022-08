In autunno in vendita alcuni beni di Muky

Il sindaco Massimo Isola conferma l’indiscrezione pubblicata oggi da Il Resto del Carlino: alcuni beni personali di Muky saranno venduti per contribuire alle spese di restauro dell’abitazione dell’artista dove dovrà sorgere il museo Muky-Matteucci. La scelta è stata presa all’interno della Fondazione del Museo internazionale delle Ceramiche che ha ricevuto in eredità l’immobile. Un restauro necessario per permettere al museo di essere aperto al pubblico, con costi alti. Si parla di quasi 2 milioni di euro.