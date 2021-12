Nell’Assemblea elettiva di CNA Nazionale, che si è tenuta nei giorni scorsi presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, è stato eletto Presidente Dario Costantini, già presidente della CNA Emilia-Romagna. Costantini, 46 anni di Piacenza, è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea nazionale della Confederazione per il quadriennio 2021-2025.

Marianna Panebarco, Vicepresidente della CNA di Ravenna, è stata confermata al secondo mandato nel prestigioso incarico di Vicepresidente nazionale, un risultato molto importante e significativo che rende orgogliosa tutta la CNA di Ravenna.

La forte presenza della CNA di Ravenna negli organismi dirigenti dell’Associazione si completa, poi, con l’elezione di Matteo Leoni, Presidente della CNA di Ravenna, e Katia Ponzi, componente la Presidenza di CNA Ravenna, nella Direzione di CNA Nazionale.

“Con grande onore sono stato eletto alla presidenza della nostra Confederazione – ha dichiarato Dario Costantini – una grande comunità di imprenditrici e imprenditori. In questa fase di ripartenza del Paese non potrà non esserci un ruolo rilevante del rinascimento dell’artigianato italiano. Anche nei momenti più cupi della pandemia le donne e gli uomini che rappresentiamo sono stati al servizio del Paese con le loro imprese che hanno assicurato beni e servizi essenziali, dimostrando ancora una volta il loro valore”.

“RIPARTIRE INSIEME è lo slogan scelto quest’anno per il nostro percorso assembleare come sistema CNA e sottolinea il ruolo delle piccole e medie imprese, fondamentale per la ripartenza del Paese. Sono felice e orgogliosa di poter dare il mio contributo in questa fase così delicata e al contempo sfidante e ringrazio di cuore la CNA di Ravenna e la CNA Emilia Romagna per la fiducia riposta nella mia persona ricandidandomi per questo importante incarico” ha dichiarato Marianna Panebarco.

“Aldilà della mia persona – ha proseguito – credo che questo sia un importante riconoscimento del ruolo, all’interno del nostro sistema, della CNA di Ravenna, una grande CNA territoriale che ha saputo rinnovarsi e agganciare i cambiamenti in atto.

Per Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, Presidente e Direttore della CNA di Ravenna, “questo importantissimo risultato è il frutto del grande lavoro dell’intero Sistema CNA Ravenna nell’affermare il ruolo primario che la nostra Associazione esprime al fianco delle imprese e in tutto il sistema sia sul piano regionale che su quello nazionale”.