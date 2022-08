È confermato per oggi al porto di Ravenna l’arrivo di una nave cargo con 15mila tonnellate di semi di mais provenienti dall’Ucraina.

Il cargo, in navigazione da sette giorni, è il primo convoglio commerciale che raggiunge l’Italia dopo lo sblocco diplomatico dei giorni scorsi.

Batte bandiera maltese ed è partito il 5 agosto dal porto ucraino di Chornomorsk, vicino a Odessa. Durante il tragitto è stata effettuata una sosta a Istanbul in Turchia per i controlli previsti dall’accordo delle Nazioni Unite. La capacità di carico del mercantile è di oltre 41mila e 500 tonnellate.

All’arrivo nel porto ravennate, l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (Adm) sarà presente con i funzionari dei reparti specializzati e con un proprio laboratorio chimico per effettuare le verifiche di protocollo. L’Agenzia, afferma Marcello Minenna, direttore generale Adm, “sta seguendo da mesi con particolare attenzione la situazione nel Donbass per garantire la legalità e la sicurezza delle merci che arrivano in Italia. I reparti specializzati antifrode e chimici effettueranno tutte le verifiche necessarie per garantire la sicurezza sull’utilizzo del carico. Desidero fare un ringraziamento speciale alle oltre diecimila donne e uomini dell’Agenzia che sono al lavoro anche in questi giorni di agosto con passione e spirito di servizio”. (Ansa)