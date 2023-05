“Impresa diretta”, grande partecipazione al evento dedicato ai lavoro dei giovani e l’incontro con le imprese

E’ stato dedicato alle opportunità lavorative nel settore industriale e della produzione il nuovo appuntamento con “Impresa diretta – Scopri le tue opportunità per il futuro”, il progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, ideato per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare la propria strada per il futuro nel territorio.

Oggi al Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy, i partecipanti hanno potuto incontrare 25 realtà economiche del territorio ravennate, in particolare dei settori dell’industria e della produzione meccanica, chimica e agroalimentare, e valutare le proposte di lavoro accedendo ai tavoli dedicati.

Il sindaco Michele de Pascale e l’assessore alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia hanno dialogato con due ospiti delle imprese F.lli Righini Srl e Bucci Composites Spa.

Impresa diretta è un progetto realizzato nell’ambito del protocollo “Giovani, competenze e lavoro”, sottoscritto tra Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il lavoro e la Camera di Commercio di Ravenna, con il coinvolgimento del Tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali di Ravenna.