Il 2021 si chiude positivamente per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna | VIDEO

Si chiude positivamente il 2021 per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Sono le parole del presidente Ernesto Giuseppe Alfieri presente all’inaugurazione del presepe nelle vetrine in Piazza del Popolo del Private Banging del gruppo La Cassa. La Fondazione ha mantenuto il proprio sostegno alle realtà del territorio, in particolare nel settore sociale, nel settore culturale e in ambito sportivo e di conseguenza dei giovani. Alcune delle principali soddisfazioni arrivano dal consolidamento del corso di laurea di Medicina e Chirurgia, progetto nel quale la Fondazione ha creduto fortemente, e nell’essere potuti tornare a celebrare il Sommo Poeta grazie al festival Dante2021.

La speranza è di poter aprire nel 2022 Palazzo Guiccioli.