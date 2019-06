Sono proseguiti, durante il week end, i controlli sulle strade cittadine da parte dei Carabinieri della Compagnia di Faenza. Particolare attenzione è stata data anche ai controlli della circolazione stradale.

In questo ambito i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato per “guida in stato di ebbrezza” :

un 25 enne faentino, che è stato sorpreso lungo Corso Mazzini, alla guida di una Nissan Quashquai con tasso alcolico pari a 1,40 grammi/litro, ben al di sopra del tasso consentito dalla legge (pari a 0,5 grammi/litro); pertanto , come previsto dalla normativa vigente, gli è stata anche ritirata la patente di guida;

un 28 enne di Solarolo, controllato in via Convertite alla guida di una Peugeot 206, in stato di alterazione psicofisica dovuto ad assunzione di alcolici con un tasso accertato pari a 0,82 g/l. con ritiro della patente di guida;

una 20enne di Faenza, che durante un controllo della circolazione stradale in via F.lli Bandiera, è stata sorpresa alla guida di una Nissan Juke con tasso alcolico pari a 1,54 grammi/litro, ben al di sopra del tasso consentito dalla legge pertanto , come previsto dalla normativa vigente, gli è stata anche ritirata la patente di guida.