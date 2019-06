I Carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino, hanno denunciato un 49enne per furto aggravato.

L’uomo era stato sorpreso ieri pomeriggio da una guardia giurata in servizio all’interno dell’esercizio commerciale “Decathlon” di Faenza, con della merce che aveva rubato. Quando l’equipaggio della Stazione di Granarolo Faentino è arrivato sul posto, si è trovato davanti un 49enne , residente a Ravenna, incensurato, che aveva occultato addosso una cuffia e due occhialini da piscina, per un valore di circa 40 euro, superando le casse senza pagare la merce. La merce è stata restituita all’avente diritto mentre l’uomo è stato accompagnato in caserma ed al termine delle formalità di rito, è stato denunciato all’A.G. di Ravenna per “furto aggravato”.