L’urbanizzazione di via Monti potrebbe fermarsi in attesa della compatibilità idraulica

Potrebbe fermarsi l’urbanizzazione di via Monti, a Faenza. Il caso è arrivato in Regione. La consigliera regionale Silvia Zamboni, presidente del Gruppo Europa Verde, ha infatti presentato un’interrogazione, dopo la decisione di bloccare le nuove cementificazioni nelle aree colpite dall’alluvione lo scorso maggio.

A Faenza ha fatto molto discutere il caso della Ghilana, a Castel Bolognese le nuove abitazioni in programma a Biancanigo. Entrambi i progetti sono stati bloccati dalle amministrazioni locali, ma la vicenda potrebbe continuare dal punto di vista legale.

Dopo queste decisioni, gli ambientalisti hanno sollevato il caso di via Monti, molto simile a Ghilana e Biancanigo, dove sono previsti dodici nuovi edifici, alti 10 metri, 2.250 metri cubi di urbanizzazione.