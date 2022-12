Camping Lido di Classe: il Tar dà ragione alla società vincitrice del bando

Nuovo colpo di scena per il Camping di Lido di Classe. Il bando infatti aveva visto aggiudicarsi la gara la società Camping Lido di Classe srl, ma i titolari non erano mai entrati in possesso degli spazi attribuiti e non avevano potuto aprire l’attività l’estate scorsa perché il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina ne aveva contestato i requisiti societari. Ora l’intervento del tribunale amministrativo ha dato ragione alla società, che potrà entrare in possesso del camping, a meno che non vengano presentati altri ricorsi.