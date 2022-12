Si spoglia in mezzo al mercato in allestimento

Un uomo, in evidente stato confusionale e di agitazione, si è spogliato in Piazza del Popolo nella mattinata di sabato. La Torre dell’Orologio aveva da poco suonato le 7 di mattina. L’episodio è avvenuto quando ancora il mercato comunale era in fase di allestimento ed ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e del 118. L’uomo è stato avvicinato da carabinieri, polizia di stato e polizia locale, ma ha rifiutato di rivestirsi ed ha anche opposto resistenza. Gli agenti in servizio e il personale del 118, però, alla fine, sono riusciti a far salire l’uomo all’interno dell’ambulanza intervenuta appositamente per prestare soccorso.