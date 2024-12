Due i progetti approvati dalla giunta riguardanti interventi di messa in sicurezza e adeguamenti in due strutture sportive, il Tiro a segno nazionale di via Trieste e il campo della scuola di atletica Marfoglia in via Falconieri 25.

“Si tratta – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – di lavori tesi a supportare e migliorare ulteriormente la sicurezza dei fruitori di due strutture che come tutte quelle presenti sul territorio comunale ci stanno a cuore perché sono punto di riferimento di tanti sportivi tra cui molti giovani e giovanissimi”.

Nella prima struttura si tratterà del ripristino strutturale del solaio e della guaina impermeabilizzante a copertura delle linee di tiro. Nel progetto sono incluse, tra le altre cose, la sostituzione con ripristino del ferro di armatura nei travetti compromessi, il rinforzo con fasce in maglia d’acciaio fissate all’intradosso del travetto di solaio, la ricostruzione del profilo del piano intradossale del solaio, la ritinteggiatura delle superfici murarie. Il valore del progetto corrisponde a 100mila euro ed è finanziato nel Piano degli investimenti del 2024.

Nel campo scuola di atletica “Marfoglia” è previsto l’adeguamento alla normativa antincendio che consiste nell’installazione di sistemi di alimentazione di emergenza delle utenze elettriche in modo da garantirne il funzionamento anche in assenza di tensione. L’ intervento di adeguamento prevede quindi l’installazione di un gruppo elettrogeno e di un gruppo di soccorso. L’UPS interverrà in particolare nel lasso di tempo che passa tra l’assenza di tensione e l’intervento del gruppo elettrogeno: l’alimentazione di emergenza garantisce quindi anche l’illuminazione del campo sportivo che è servito da lampade nelle torri faro, le quali, una volta spente, impiegherebbero decine di minuti prima di riattivarsi. Sono altresì necessarie opere di tipo edile relative a scavi e rinterri, basamenti di calcestruzzo armato e ad una tettoia protettiva del nuovo gruppo elettrogeno. A corredo di queste opere principali sono previsti la sostituzione e l’ampliamento dei corpi illuminanti autoalimentati a servizio della tribuna. Il costo dei lavori ammonta a 108mila euro, finanziati nel Piano degli investimenti 2024.