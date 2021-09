La ricerca nella cura dei tumori del faentino Filippo Piccinini candidata per un prestigioso premio scientifico

Filippo Piccinini è un giovane ricercatore dell’Irst di Meldola. È fra i finalisti di un prestigioso premio internazionale per giovani ricercatori: il “Future Science Future Star Award”. Il progetto di ricerca col quale è stato selezionato punta a testare, grazie ad un software, farmaci e trattamenti radioterapici nei pazienti oncologici per selezionare i trattamenti più efficaci. È un progetto nato nel 2015 durante il dottorato condotto da Piccinini all’Università di Bologna e all’Università di Zurigo ed entro questo decennio potrebbe trovare applicazione anche nella quotidianità. Nella sua fase finale, il premio verrà aggiudicato grazie al voto su internet a cui chiunque può partecipare. Per votare c’è tempo fino a domenica al seguente link: