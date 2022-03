È in corso un sottodimensionamento della Polizia Giudiziaria ? È in sostanza questa la domanda che il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi rivolge all’Amministrazione Comunale depositando una doppia interrogazione focalizzata sulla gestione interna della Polizia Locale della Romagna Faentina. Il tutto parte da un riorganizzazione del personale di via Baliatico, una riorganizzazione che secondo Bertozzi porterà ad una riduzione degli agenti affidati al nucleo di Polizia Giudiziaria.