Martedì 8 marzo, in occasione della “Giornata Internazionale della donna”, la Questura di Ravenna sarà presente in piazza del Popolo per sensibilizzare i cittadini sui temi della violenza di genere, nell’ambito della campagna permanente di informazione della Polizia di Stato dal titolo “Questo non è amore”.

Per l’occasione, nella mattinata sarà allestito un gazebo ove il personale della Polizia di Stato con specifiche competenze divulgherà contributi informativi, anche tramite la distribuzione di un opuscolo.

Analoga iniziativa si terrà a Faenza ove il personale del Commissariato allestirà, dalle 9 alle 12, un banchetto informativo all’interno della galleria del centro commerciale “La Filanda”, in collaborazione con l’Associazione “S.O.S Donna”.