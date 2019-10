Fenomeno baby parking, assessore Sangiorgi: “Non confondeteli con i nidi, sono servizi diversi”

Fenomeno baby parking, indicazioni per l’uso. Sono queste le settimane durante le quali si completano molti dei percorsi d’inserimento dei bambini ai nidi d’infanzia del territorio, comunali, convenzionati o privati. Spesso, tuttavia, a causa del costo delle rette o perché i genitori hanno avuto un ripensamento durante l’inserimento o per non essere entrate in graduatoria, in alternativa agli asili nido, le famiglie scelgono i baby parking pensando erroneamente che le due strutture offrano un servizio analogo. Come ha ricordato l’assessore Sangiorgi durante l’ultimo consiglio comunale, in realtà i servizi offerti sono ben diversi, ma non per questo vengono meno le norme legate a garantire la sicurezza dei bambini, norme che, durante l’ultimo anno scolastico, hanno portato a sanzioni ad alcune strutture inadempienti.